Охотникова-Платонова Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотников Платон Михайлович
Отец ребёнка: Охотников Михаил Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1861
Сын: Охотников Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Охотников Михаил Александрович
Рождение ребёнка
1887
Сын: Охотников Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Охотников Михаил Александрович
Смерть
1907