Охотникова-Платонова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотникова-Платонова Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотников Платон Михайлович

Отец ребёнка: Охотников Михаил Александрович

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Охотников Михаил Александрович

Рождение ребёнка
26.10.1861

Сын: Охотников Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Охотников Михаил Александрович

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Охотников Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Охотников Михаил Александрович

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1907
Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область

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