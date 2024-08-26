Охотников Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Охотников Платон Михайлович
Мать ребёнка: Охотникова-Платонова Ольга Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1861
Сын: Охотников Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Охотникова-Платонова Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Охотников Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Охотникова-Платонова Ольга Александровна
Смерть
Неизвестно