Охотников Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхотников Михаил Александрович

Охотников Михаил Александрович

Место рождения

Дубовик, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Охотников Александр Яковлевич

Мать: Охотникова-Елгозина Александра Николаевна

Дубовик, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Охотников Платон Михайлович

Мать ребёнка: Охотникова-Платонова Ольга Александровна

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Охотникова-Платонова Ольга Александровна

Упоминание
Неизвестно
Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
26.10.1861

Сын: Охотников Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Охотникова-Платонова Ольга Александровна

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Охотников Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Охотникова-Платонова Ольга Александровна

Александровка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.