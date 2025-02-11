Шабашов Федор Семенович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шабашов Федор Семенович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер Неизвестно

Дети
Багрова Агриппина Федоровна Шабашова1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Багрова Агриппина Федоровна Шабашова

Мать ребёнка: не указана

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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