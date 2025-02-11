Шабашов Федор Семенович
мужской, родился Неизвестно, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер Неизвестно
Дети
Багрова Агриппина Федоровна Шабашова1875 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Багрова Агриппина Федоровна Шабашова
Мать ребёнка: не указана
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно