Багрова Агриппина Федоровна Шабашова
женский, родилась 1875, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецШабашов Федор СеменовичНеизвестно г.р.
Супруги
Багров Иван Абрамович1872 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Шабашов Федор Семенович
Мать: не указана
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
10.11.1895
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно