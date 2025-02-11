Багрова Агриппина Федоровна Шабашова 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Багрова Агриппина Федоровна Шабашова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1875, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Шабашов Федор СеменовичНеизвестно г.р.
Супруги
Багров Иван Абрамович1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Шабашов Федор Семенович

Мать: не указана

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
10.11.1895

Муж: Багров Иван Абрамович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.