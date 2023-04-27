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de Colquhoun of Luss Robert

Место рождения

Luss, Dunbartonshire, Scotland

Дата рождения

Около 1315

Дата смерти

До 1391

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1318 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1315

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Colquhoun of Luss Humphrey

Мать ребёнка: de Luss (de Luss) ...

Работа или профессия
Неизвестно
5th Lord of Colquhoun, 1st Lord of Luss
Бракосочетание
1340

Жена: de Luss (de Luss) ...

Смерть
До 1391

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