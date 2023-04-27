de Colquhoun of Luss Robert
Место рожденияLuss, Dunbartonshire, Scotland
Дата рожденияОколо 1315
Дата смертиДо 1391
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1315
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Colquhoun of Luss Humphrey
Мать ребёнка: de Luss (de Luss) ...
Работа или профессия
Неизвестно
5th Lord of Colquhoun, 1st Lord of Luss
Бракосочетание
1340
Жена: de Luss (de Luss) ...
Смерть
До 1391