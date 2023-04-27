de Luss (de Luss) ...
Место рожденияLuss, Loch Lomond, Dumbartonshire, Scotland
Дата рожденияОколо 1318
Дата смерти1390
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1318
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Colquhoun of Luss Humphrey
Отец ребёнка: de Colquhoun of Luss Robert
Работа или профессия
Неизвестно
Heiress of Luss
Бракосочетание
1340
Смерть
1390