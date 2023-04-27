de Luss (de Luss) ... — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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de Luss (de Luss) ...

Место рождения

Luss, Loch Lomond, Dumbartonshire, Scotland

Дата рождения

Около 1318

Дата смерти

1390

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1315 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1318

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Colquhoun of Luss Humphrey

Отец ребёнка: de Colquhoun of Luss Robert

Работа или профессия
Неизвестно
Heiress of Luss
Бракосочетание
1340

Муж: de Colquhoun of Luss Robert

Смерть
1390

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