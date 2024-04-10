Прибегайлов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Развод
Неизвестно
Жена: Тоня (Антонина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тоня (Антонина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тоня (Антонина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тоня (Антонина)
Смерть
1976
Москва, город федерального значения Москва