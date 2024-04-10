Прибегайлов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрибегайлов Иван Павлович

Прибегайлов Иван Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1917 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Прибегайлов Павел Иванович

Мать: Прибегайлова (Иванова) Елена (Лёля)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: Тоня (Антонина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тоня (Антонина)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тоня (Антонина)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тоня (Антонина)

Смерть
1976
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.