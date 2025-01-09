Архипов Андрей Кондратьевич 30.11.1819 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Архипов Андрей Кондратьевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 30.11.1819 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Отец
Архипов Кондратий ГригорьевичОколо 1786 г.р.
Мать
Маркова Матрена Маркеловна/МарковаОколо 1786 г.р.
Супруги
Архипова (Кондратьева) Пелагея АндреевнаДо 1822 г.р.
Архипова (Рослякова) Дарья ИвановнаОколо 1828 г.р.
Дети
Архипов Максим Андреевич10.08.1839 ст. г.р.
Архипов Никита Андреевич22.05.1844 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1819 ст.

Отец: Архипов Кондратий Григорьевич

Мать: Маркова Матрена Маркеловна/Маркова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
30.11.1819 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
23.01.1838 ст.

Жена: Архипова (Кондратьева) Пелагея Андреевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
10.08.1839 ст.

Сын: Архипов Максим Андреевич

Мать ребёнка: Архипова (Кондратьева) Пелагея Андреевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
22.05.1844 ст.

Сын: Архипов Никита Андреевич

Мать ребёнка: Архипова (Кондратьева) Пелагея Андреевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
09.05.1847 ст.

Жена: Архипова (Рослякова) Дарья Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
04.08.1850 ст.

Сын: Архипов Максим Андреевич

Мать ребёнка: Архипова (Рослякова) Дарья Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
25.03.1855 ст.

Сын: Архипов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Архипова (Рослякова) Дарья Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
18.08.1856 ст.

Сын: Архипов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Архипова (Рослякова) Дарья Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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