Архипов Андрей Кондратьевич
мужской, родился 30.11.1819 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
ОтецАрхипов Кондратий ГригорьевичОколо 1786 г.р.
МатьМаркова Матрена Маркеловна/МарковаОколо 1786 г.р.
Супруги
Архипова (Кондратьева) Пелагея АндреевнаДо 1822 г.р.
Архипова (Рослякова) Дарья ИвановнаОколо 1828 г.р.
Дети
Архипов Максим Андреевич10.08.1839 ст. г.р.
Архипов Никита Андреевич22.05.1844 ст. г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1819 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.11.1819 ст.
Бракосочетание
23.01.1838 ст.
Рождение ребёнка
10.08.1839 ст.
Мать ребёнка: Архипова (Кондратьева) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
22.05.1844 ст.
Мать ребёнка: Архипова (Кондратьева) Пелагея Андреевна
Бракосочетание
09.05.1847 ст.
Рождение ребёнка
04.08.1850 ст.
Мать ребёнка: Архипова (Рослякова) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1855 ст.
Мать ребёнка: Архипова (Рослякова) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
18.08.1856 ст.
Мать ребёнка: Архипова (Рослякова) Дарья Ивановна
Смерть
После 1858