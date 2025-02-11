Деляева Екатерина Клементьева 1825 — найти родственников по фамилии на Familio

Деляева Екатерина Клементьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1825

умерла Неизвестно

Супруги
Деляев Ларион Петров1828 г.р.
Дети
(Деляева) Екатерина Ларионова1849 г.р.
Еделькина (Деляева) Дарья Ларионова1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деляев Ларион Петров

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Деляева) Екатерина Ларионова

Отец ребёнка: Деляев Ларион Петров

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

16

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Еделькина (Деляева) Дарья Ларионова

Отец ребёнка: Деляев Ларион Петров

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Елизавета Ларионова

Отец ребёнка: Деляев Ларион Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

129

Рождение ребёнка
02.10.1871

Дочь: (Деляева) Пелагея Ларионова

Отец ребёнка: Деляев Ларион Петров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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