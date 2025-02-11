Деляева Екатерина Клементьева
женский, родилась 1825
умерла Неизвестно
Супруги
Деляев Ларион Петров1828 г.р.
Дети
(Деляева) Екатерина Ларионова1849 г.р.
Еделькина (Деляева) Дарья Ларионова1854 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деляев Ларион Петров
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Деляева) Екатерина Ларионова
Отец ребёнка: Деляев Ларион Петров
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Еделькина (Деляева) Дарья Ларионова
Отец ребёнка: Деляев Ларион Петров
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Елизавета Ларионова
Отец ребёнка: Деляев Ларион Петров
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
02.10.1871
Дочь: (Деляева) Пелагея Ларионова
Отец ребёнка: Деляев Ларион Петров
Смерть
Неизвестно