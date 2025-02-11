Еделькина (Деляева) Дарья Ларионова 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Еделькина (Деляева) Дарья Ларионова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1854, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Деляев Ларион Петров1828 г.р.
Мать
Деляева Екатерина Клементьева1825 г.р.
Супруги
Еделькин Александр Васильев1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

16

Рождение
1854

Отец: Деляев Ларион Петров

Мать: Деляева Екатерина Клементьева

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
20.10.1874

Муж: Еделькин Александр Васильев

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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