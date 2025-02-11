Еделькина (Деляева) Дарья Ларионова
женский, родилась 1854, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умерла Неизвестно
ОтецДеляев Ларион Петров1828 г.р.
МатьДеляева Екатерина Клементьева1825 г.р.
Супруги
Еделькин Александр Васильев1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Рождение
1854
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
20.10.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
16