Лоцман-Весмес Сигнэ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Rull Sirje -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Hiielaan Annaliisa -
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1998
Дочь: Лоцман Симона Дмитриевна
Отец ребёнка: Лоцман Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
19.12.2001
Отец ребёнка: Лоцман Дмитрий Александрович