Лоцман-Весмес Сигнэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоцман-Весмес Сигнэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Rull Sirje -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Hiielaan Annaliisa -

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоцман Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
11.12.1998

Дочь: Лоцман Симона Дмитриевна

Отец ребёнка: Лоцман Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
19.12.2001

Сын: Лоцман Эрик Дмитриевич

Отец ребёнка: Лоцман Дмитрий Александрович

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