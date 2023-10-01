Лоцман Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоцман Дмитрий Александрович

Лоцман Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лоцман Александр Семёнович

Мать: Лоцман-Сидорова-Kala Наталья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоцман Георг Дмитриевич

Мать ребёнка: Евдокимова-Ormanji Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокимова-Ormanji Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лоцман-Весмес Сигнэ

Рождение ребёнка
11.12.1998

Дочь: Лоцман Симона Дмитриевна

Мать ребёнка: Лоцман-Весмес Сигнэ

Рождение ребёнка
19.12.2001

Сын: Лоцман Эрик Дмитриевич

Мать ребёнка: Лоцман-Весмес Сигнэ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.