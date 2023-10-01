Лоцман Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокимова-Ormanji Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокимова-Ormanji Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лоцман-Весмес Сигнэ
Рождение ребёнка
11.12.1998
Дочь: Лоцман Симона Дмитриевна
Мать ребёнка: Лоцман-Весмес Сигнэ
Рождение ребёнка
19.12.2001
Мать ребёнка: Лоцман-Весмес Сигнэ