Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смерти1796
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: Прасковья Федоровна
Смерть
1796