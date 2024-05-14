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Иван Михайлович

Место рождения

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: Прасковья Федоровна

Судищи, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1796

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