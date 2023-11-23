(Ершова) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения07.06.1907 ст.
Дата смерти19.06.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1907 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.168-169 (Рождение №-47ж)
Крещение
09.06.1907 ст.
Крёстный отец: не указан Крёстная мать: Марфа Васильевна - крестьянская девица из д.Ивановица (тётя)
Смерть
19.06.1907 ст.
Младенец в 12 дней (от родимца)
Похороны
21.06.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.208-209 (Умершие №-26ж)