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(Ершова) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

07.06.1907 ст.

Дата смерти

19.06.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1907 ст.

Отец: Ершов Фёдор Васильевич

Мать: Ершова (-) Параскева Васильевна

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.168-169 (Рождение №-47ж)
Крещение
09.06.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: не указан Крёстная мать: Марфа Васильевна - крестьянская девица из д.Ивановица (тётя)
Смерть
19.06.1907 ст.
Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в 12 дней (от родимца)
Похороны
21.06.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.208-209 (Умершие №-26ж)

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