Ершова (-) Параскева Васильевна
Место рождения
Дата рождения1881 ст.
Дата смертиПосле 1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.08.1901 ст.
Отец ребёнка: Ершов Фёдор Васильевич
Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.66-67 (Рождение №-54м)
Смерть
После 1907