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Ершова (-) Параскева Васильевна

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

После 1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
08.11.1900 ст.

Муж: Ершов Фёдор Васильевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
06.08.1901 ст.

Сын: Ершов Иоанн Фёдорович

Отец ребёнка: Ершов Фёдор Васильевич

Ивановка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.66-67 (Рождение №-54м)
Смерть
После 1907
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