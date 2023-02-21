Владимирова (Гордеева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Гордеева) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.06.1941

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Между 1911 и 1911 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1941

Отец: Гордеев Иван Андреевич

Мать: Гордеева Вера Ивановна

Рождение ребёнка
?.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Владимиров Григорий

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Григорий

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
2019
Калуга, город Калуга, Калужская область
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