Владимирова (Гордеева) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.06.1941
Дата смерти2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1941
Отец: Гордеев Иван Андреевич
Мать: Гордеева Вера Ивановна
Рождение ребёнка
?.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Владимиров Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Владимиров Григорий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2019