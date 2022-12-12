Владимиров Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимиров Григорий

Владимиров Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова Любовь Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Любовь Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
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