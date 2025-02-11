Климентий Яковлев
мужской, родился 1803, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецЯков Гаврилов Яков Егоров / Яков Гаврилов1780 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Пётр Климентов1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Яков Гаврилов Яков Егоров / Яков Гаврилов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Пётр Климентов
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно