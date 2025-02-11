Климентий Яковлев 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Климентий Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1803, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Яков Гаврилов Яков Егоров / Яков Гаврилов1780 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Пётр Климентов1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Яков Гаврилов Яков Егоров / Яков Гаврилов

Мать: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Пётр Климентов

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

88

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

73

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.