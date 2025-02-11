Яков Гаврилов Яков Егоров / Яков Гаврилов 1780 — найти родственников по фамилии на Familio

Яков Гаврилов Яков Егоров / Яков Гаврилов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1780, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1834, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Егор Федоров1756 г.р.
Мать
Матрёна Григорьева1754 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Климентий Яковлев1803 г.р.
Гурьян Яковлев1811 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Егор Федоров

Мать: Матрёна Григорьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1803

Сын: Климентий Яковлев

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1811

Сын: Гурьян Яковлев

Мать ребёнка: ?

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1834
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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