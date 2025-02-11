Яков Гаврилов Яков Егоров / Яков Гаврилов
мужской, родился 1780, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1834, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЕгор Федоров1756 г.р.
МатьМатрёна Григорьева1754 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Климентий Яковлев1803 г.р.
Гурьян Яковлев1811 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Егор Федоров
Мать: Матрёна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1803
Сын: Климентий Яковлев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гурьян Яковлев
Мать ребёнка: ?
Смерть
1834