Лавелина Федосия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1910
Дата смерти02.01.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1939
Дочь: Мочалова (Лавелина) Галина Игнатьевна
Отец ребёнка: Лавелин Игнатий Николаевич
Рождение ребёнка
18.01.1946
Отец ребёнка: не указан
Смерть
02.01.?