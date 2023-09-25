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Лавелина Федосия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1910

Дата смерти

02.01.?

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лавелин Игнатий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1939

Дочь: Мочалова (Лавелина) Галина Игнатьевна

Отец ребёнка: Лавелин Игнатий Николаевич

Рождение ребёнка
18.01.1946

Сын: Лавелин Виталий Павлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.01.?

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