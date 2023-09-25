Мочалова (Лавелина) Галина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалова (Лавелина) Галина Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1939

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1939

Отец: Лавелин Игнатий Николаевич

Мать: Лавелина Федосия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лабутин Геннадий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мочалов Владимир Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1963

Сын: Мочалов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Мочалов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
05.03.1967

Сын: Лабутин Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Лабутин Геннадий Павлович

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