Мочалова (Лавелина) Галина Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1963
Сын: Мочалов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Мочалов Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
05.03.1967
Сын: Лабутин Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Лабутин Геннадий Павлович