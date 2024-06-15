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Ивлев Юрий Васильевич

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Место рождения

Ломоносово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.07.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

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Жена

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1942

Отец: Ивлев Василий Прокопьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Ломоносово, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Образование
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Учеба в КИСИ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивлева (Дурасова) Алевтина Павловна

Бракосочетание
Около 03.03.1963

Жена: Ивлева (Дурасова) Алевтина Павловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивлева (Дурасова) Алевтина Павловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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