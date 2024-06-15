Ивлев Юрий Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1942
Отец: Ивлев Василий Прокопьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Образование
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Учеба в КИСИ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивлева (Дурасова) Алевтина Павловна
Бракосочетание
Около 03.03.1963
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивлева (Дурасова) Алевтина Павловна
Смерть
Неизвестно