Бусыгина Ирина Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841 ст.
Дата смерти13.06.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867 ст.
Дочь: (Бусыгина) Пелагея Минеевна
Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович
Рождение ребёнка
21.09.1868 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович
Рождение ребёнка
17.12.1870 ст.
Дочь: (Бусыгина) Анастасия Минеевна
Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1872 ст.
Дочь: (Бусыгина) Анастасия Минеевна
Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович
Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.
Дочь: (Бусыгина) Мавра Минеевна
Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович
Рождение ребёнка
24.03.1876 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1877 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1879 ст.
Дочь: (Бусыгина) Александра Минеевна
Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович
Рождение ребёнка
26.02.1881 ст.
Дочь: (Бусыгина) Евдокия Минеевна
Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович
Рождение ребёнка
04.05.1885 ст.
Дочь: Мальцева (Бусыгина) Пелагея Минеевна
Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович
Смерть
13.06.1891 ст.
От желтухт