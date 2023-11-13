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Бусыгина Ирина Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841 ст.

Дата смерти

13.06.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бусыгин Миней Иванович

Рождение ребёнка
1867 ст.

Дочь: (Бусыгина) Пелагея Минеевна

Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.09.1868 ст.

Сын: Бусыгин Дмитрий Минеевич

Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.12.1870 ст.

Дочь: (Бусыгина) Анастасия Минеевна

Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.11.1872 ст.

Дочь: (Бусыгина) Анастасия Минеевна

Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.04.1874 ст.

Дочь: (Бусыгина) Мавра Минеевна

Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.03.1876 ст.

Сын: Бусыгин Стефан Минеевич

Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.10.1877 ст.

Сын: Бусыгин Иван Минеевич

Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.10.1879 ст.

Дочь: (Бусыгина) Александра Минеевна

Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
26.02.1881 ст.

Дочь: (Бусыгина) Евдокия Минеевна

Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.05.1885 ст.

Дочь: Мальцева (Бусыгина) Пелагея Минеевна

Отец ребёнка: Бусыгин Миней Иванович

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
13.06.1891 ст.
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
От желтухт

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