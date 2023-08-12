Карамышев Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карамышева Инна Алексеевна
Мать ребёнка: Валентина Леонтьевна
Рождение ребёнка
18.08.1945
Дочь: Карамышева Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Валентина Леонтьевна
Смерть
Неизвестно