Валентина Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карамышева Инна Алексеевна
Отец ребёнка: Карамышев Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
18.08.1945
Дочь: Карамышева Людмила Алексеевна
Отец ребёнка: Карамышев Алексей Алексеевич
Смерть
Неизвестно