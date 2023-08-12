Валентина Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валентина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карамышева Инна Алексеевна

Отец ребёнка: Карамышев Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
18.08.1945

Дочь: Карамышева Людмила Алексеевна

Отец ребёнка: Карамышев Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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