Шуплецов Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1981
Отец: Шуплецов Сергей Олегович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шуплецова Кристина Александровна
Мать ребёнка: Шуплецова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шуплецов Никита Александрович
Мать ребёнка: Шуплецова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шуплецова Наталья