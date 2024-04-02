Шуплецов Сергей Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полынько (Шуплецова) Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
22.10.1977
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.01.1981
Сын: Шуплецов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1987
Дочь: Крапивина Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности