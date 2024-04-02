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Шуплецов Сергей Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1952

Пол

Мужской

Добавил:

OP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1952

Отец: Шуплецов Степан Олегович

Мать: Шуплецова Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полынько (Шуплецова) Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
22.10.1977

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.01.1981

Сын: Шуплецов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1987

Дочь: Крапивина Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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