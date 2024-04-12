Музыченко (Власенко) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музыченко (Власенко) Надежда Михайловна

Место рождения

Дубровино, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Власенко Михаил Аркадьевич

Мать: не указана

Дубровино, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Музыченко Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Музыченко Владимир

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Скорохватова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Музыченко Владимир

Дубровино, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музыченко Владимир

Смерть
Неизвестно
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