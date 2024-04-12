Музыченко (Власенко) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Власенко Михаил Аркадьевич
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Музыченко Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Музыченко Владимир
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Скорохватова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Музыченко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Музыченко Владимир
Смерть
Неизвестно