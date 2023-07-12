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Музыченко Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1990

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Музыченко Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Музыченко Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1974

Дочь: Скорохватова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Музыченко Надежда Михайловна

Дубровино, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Музыченко Надежда Михайловна

Смерть
Около 1990
воспаление лёгких - простудился на охоте
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