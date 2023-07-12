Музыченко Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Музыченко Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Музыченко Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Скорохватова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Музыченко Надежда Михайловна
Дубровино, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1990
воспаление лёгких - простудился на охоте