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Штонда Максим Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776 ст.

Дата смерти

Около 1828

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.

Отец: Штонда Петр Ефимович

Мать: Штонда (Утенко) Евдокия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штонда Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1801 ст.

Сын: Штонда Василий Максимович

Мать ребёнка: Штонда Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Дочь: Штонда Марина Максимовна

Мать ребёнка: Штонда Ульяна

Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Сын: Штонда Евдоким Максимович

Мать ребёнка: Штонда Ульяна

Смерть
Около 1828

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