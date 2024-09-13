Штонда Максим Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776 ст.
Дата смертиОколо 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штонда Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1801 ст.
Сын: Штонда Василий Максимович
Мать ребёнка: Штонда Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Дочь: Штонда Марина Максимовна
Мать ребёнка: Штонда Ульяна
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Сын: Штонда Евдоким Максимович
Мать ребёнка: Штонда Ульяна
Смерть
Около 1828