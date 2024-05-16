Сальнов Николай Никитич 05.12.1861 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Сальнов Николай Никитич

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Место рождения

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

05.12.1861 ст.

Дата смерти

03.12.1919 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1861 ст.

Отец: Сальнов Никита Калинович

Мать: Сальнова Мавра Ефимовна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальнова София Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1891 ст.

Дочь: (Сальнова) Парасковья Николаевна

Мать ребёнка: Сальнова София Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Сальнов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Сальнова София Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1896 ст.

Сын: Сальнов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сальнова София Ивановна

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
03.12.1919 ст.
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область

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