Сальнов Николай Никитич
Место рождения
Дата рождения05.12.1861 ст.
Дата смерти03.12.1919 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
05.12.1861 ст.
Отец: Сальнов Никита Калинович
Мать: Сальнова Мавра Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сальнова София Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1891 ст.
Дочь: (Сальнова) Парасковья Николаевна
Мать ребёнка: Сальнова София Ивановна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Сальнов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Сальнова София Ивановна
Рождение ребёнка
28.05.1896 ст.
Мать ребёнка: Сальнова София Ивановна
Смерть
03.12.1919 ст.