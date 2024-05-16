Сальнова София Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сальнова София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальнов Николай Никитич

Рождение ребёнка
03.11.1891 ст.

Дочь: (Сальнова) Парасковья Николаевна

Отец ребёнка: Сальнов Николай Никитич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Сальнов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Сальнов Николай Никитич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
28.05.1896 ст.

Сын: Сальнов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Сальнов Николай Никитич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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