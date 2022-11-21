Масленникова Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Масленникова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Масленников Василий Федотович
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Масленникова) Марья Васильевна
Отец ребёнка: Масленников Василий Федотович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: (Масленникова) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Масленников Василий Федотович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: (Масленникова) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Масленников Василий Федотович
Смерть
Неизвестно