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Масленникова Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Василий Федотович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Масленникова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Масленников Василий Федотович

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Масленникова) Марья Васильевна

Отец ребёнка: Масленников Василий Федотович

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: (Масленникова) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Масленников Василий Федотович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: (Масленникова) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Масленников Василий Федотович

Смерть
Неизвестно

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