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Масленников Василий Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Масленников Федор Васильевич

Мать: Масленникова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Марья Васильевна

Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна

Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна

Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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