Масленников Василий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Марья Васильевна
Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна
Сухоречье
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Масленникова Ирина Ивановна
Сухоречье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно