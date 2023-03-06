Берестов (Безперстов) Федот (Федос) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестов (Безперстов) Федот (Федос) Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1672

Дата смерти

1720

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672

Отец: Берестов (Безперстов) Яков Дементиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1706

Сын: Берестов (Безперстов) Федор Федосов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Калабина (Берестова (Безперстова)) Татьяна Федосова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1720

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