Берестов (Безперстов) Федот (Федос) Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1672
Дата смерти1720
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1672
Отец: Берестов (Безперстов) Яков Дементиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1706
Сын: Берестов (Безперстов) Федор Федосов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Дочь: Калабина (Берестова (Безперстова)) Татьяна Федосова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1720