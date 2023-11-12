Якунина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якунина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Якунина Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Якунин Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Якунин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Якунин Иван Егорович

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Якунин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Якунин Иван Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якунин Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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