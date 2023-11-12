Якунина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Якунина Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Якунин Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Якунин Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Якунин Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якунин Иван Егорович
Смерть
Неизвестно