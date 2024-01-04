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Якунин Иван Егорович

Место рождения

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1752 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Якунин Егор

Мать: не указана

Старинки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Якунина Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Якунина Елена

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Якунин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Якунина Елена

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Якунин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Якунина Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина Елена

Смерть
Неизвестно
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