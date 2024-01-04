Якунин Иван Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Якунин Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Якунина Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Якунина Елена
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Якунина Елена
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Якунина Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якунина Елена
Смерть
Неизвестно