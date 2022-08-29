Дядюшкин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дядюшкин Иван

Место рождения

Высоково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Высоково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния
Нижегородская губерния, Высокорская вотчина, с. Высокое, д. Садовки
Рождение ребёнка
1675

Сын: Дядюшкин Елисей

Мать ребёнка: не указана

Высоково, Нижегородский уезд, Нижегородская губерния
Нижегородская губерния, Высокорская вотчина, с. Высокое, д. Садовки
Смерть
Неизвестно

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