Разуменко Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Разуменко Созонт Иванович
Отец ребёнка: Разуменко Иван Данилович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Разуменко Онисим Иванович
Отец ребёнка: Разуменко Иван Данилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Разуменко Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Разуменко Иван Данилович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Разуменко Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Разуменко Иван Данилович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Разуменко Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Разуменко Иван Данилович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Разуменко Матрёна Ивановна
Отец ребёнка: Разуменко Иван Данилович
Смерть
После 1850