Разуменко Ирина 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Разуменко Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разуменко Иван Данилович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Разуменко Созонт Иванович

Отец ребёнка: Разуменко Иван Данилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Разуменко Онисим Иванович

Отец ребёнка: Разуменко Иван Данилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Разуменко Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Разуменко Иван Данилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Разуменко Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Разуменко Иван Данилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Разуменко Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Разуменко Иван Данилович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Разуменко Матрёна Ивановна

Отец ребёнка: Разуменко Иван Данилович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1850
Криски, Чернігівська область

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