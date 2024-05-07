Разуменко Иван Данилович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Разуменко Даниил Емельянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Разуменко Ирина
Рождение ребёнка
1825
Сын: Разуменко Созонт Иванович
Мать ребёнка: Разуменко Ирина
Рождение ребёнка
1830
Сын: Разуменко Онисим Иванович
Мать ребёнка: Разуменко Ирина
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Разуменко Феврония Ивановна
Мать ребёнка: Разуменко Ирина
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Разуменко Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Разуменко Ирина
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Разуменко Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Разуменко Ирина
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Разуменко Матрёна Ивановна
Мать ребёнка: Разуменко Ирина
Смерть
После 1850