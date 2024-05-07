Разуменко Иван Данилович 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРазуменко Иван Данилович

Разуменко Иван Данилович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Разуменко Даниил Емельянович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разуменко Ирина

Рождение ребёнка
1825

Сын: Разуменко Созонт Иванович

Мать ребёнка: Разуменко Ирина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Разуменко Онисим Иванович

Мать ребёнка: Разуменко Ирина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Разуменко Феврония Ивановна

Мать ребёнка: Разуменко Ирина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Разуменко Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Разуменко Ирина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Разуменко Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Разуменко Ирина

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Разуменко Матрёна Ивановна

Мать ребёнка: Разуменко Ирина

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.