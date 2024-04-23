Шелоник Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1930
Дата смерти04.02.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кальникова (Мигунова) Людмила Владимировна
Смерть
04.02.1957