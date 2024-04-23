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Шелоник Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1930

Дата смерти

04.02.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальникова (Мигунова) Людмила Владимировна

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кальникова (Мигунова) Людмила Владимировна

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Смерть
04.02.1957

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