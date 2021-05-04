Кальникова (Мигунова) Людмила Владимировна
Место рождения
Дата рождения06.08.1934
Дата смерти04.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шелоник Николай Васильевич
Рождение ребёнка
16.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кальников Михаил Григорьевич
Смерть
04.05.2021