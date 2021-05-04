Кальникова (Мигунова) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальникова (Мигунова) Людмила Владимировна

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Место рождения

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край

Дата рождения

06.08.1934

Дата смерти

04.05.2021

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Между 1911 и 1912 г.р.

Муж

1933 г.р.
1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1934

Отец: Мигунов Владимир Иванович

Мать: Мигунова (Носова) Вера Фёдоровна

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальников Михаил Григорьевич

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелоник Николай Васильевич

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шелоник Николай Васильевич

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кальников Михаил Григорьевич

Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Смерть
04.05.2021
Геленджик, город-курорт Геленджик, Краснодарский край

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