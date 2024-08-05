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Ромакина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ромакина) Мария Александровна

Отец ребёнка: Ромакин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ширяйкина (Ромакина) Ольга Александровна

Отец ребёнка: Ромакин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромакин Иван Александрович

Отец ребёнка: Ромакин Александр

Рождение ребёнка
06.01.1913

Сын: Ромакин Фёдор Александрович

Отец ребёнка: Ромакин Александр

Смерть
Неизвестно

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