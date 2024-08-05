Ромакин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромакин Иван Александрович
Мать ребёнка: Ромакина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ромакина) Мария Александровна
Мать ребёнка: Ромакина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ширяйкина (Ромакина) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Ромакина ?
Рождение ребёнка
06.01.1913
Сын: Ромакин Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Ромакина ?
Смерть
Неизвестно