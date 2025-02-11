Penner David
мужской, родился 06.05.1812, Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умер Неизвестно, Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
ОтецPenner David Heinrich M02.02.1779 г.р.
МатьPenner (Peters Löwen) KatharinaОколо 1783 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1812
Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Смерть
Неизвестно
Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд