Penner David 06.05.1812 — найти родственников по фамилии на Familio

Penner David

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.05.1812, Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умер Неизвестно, Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Отец
Penner David Heinrich M02.02.1779 г.р.
Мать
Penner (Peters Löwen) KatharinaОколо 1783 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1812

Отец: Penner David Heinrich M

Мать: Penner (Peters Löwen) Katharina

Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Смерть
Неизвестно
Остров Хортица, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

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