Кутний (Неизвестно) Евпраксия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Кутний Василий Кириллович
Отец ребёнка: Кутний Кирилл Власович?
Рождение ребёнка
18.?.?
Отец ребёнка: Кутний Кирилл Власович?
Рождение ребёнка
18.?.?
Отец ребёнка: Кутний Кирилл Власович?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
30.01.1880
Сын: Кутний Григорий Кириллович
Отец ребёнка: Кутний Кирилл Власович?
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Смерть
Неизвестно