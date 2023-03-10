Кутний Кирилл Власович?
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Кутний Василий Кириллович
Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Евпраксия Петровна
Рождение ребёнка
18.?.?
Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Евпраксия Петровна
Рождение ребёнка
18.?.?
Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Евпраксия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
30.01.1880
Сын: Кутний Григорий Кириллович
Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Евпраксия Петровна
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Смерть
Неизвестно