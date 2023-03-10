Кутний Кирилл Власович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутний Кирилл Власович?

Кутний Кирилл Власович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Кутний Василий Кириллович

Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Евпраксия Петровна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Кутний Степан Кириллович

Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Евпраксия Петровна

Сосница, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Кутний Фёдор Кириллович

Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Евпраксия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутний (Неизвестно) Евпраксия Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
30.01.1880

Сын: Кутний Григорий Кириллович

Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Евпраксия Петровна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1880. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.262
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.