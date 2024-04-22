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Барахтина Афанасия Алексеевна

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Место рождения

Догьё, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1880

Дата смерти

07.12.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Догьё, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
23.01.1912

Сын: Барахтин Игнатий Степанович

Отец ребёнка: Барахтин Степан

Догьё, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.05.1916

Сын: Барахтин Тихон Степанович

Отец ребёнка: Барахтин Степан

Догьё, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барахтин Степан

Смерть
07.12.1938
манчжурия
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