Барахтина Афанасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти07.12.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
23.01.1912
Сын: Барахтин Игнатий Степанович
Отец ребёнка: Барахтин Степан
Рождение ребёнка
20.05.1916
Сын: Барахтин Тихон Степанович
Отец ребёнка: Барахтин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барахтин Степан
Смерть
07.12.1938
манчжурия