Теплышева Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Отец ребёнка: Теплышев Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Дочь: Теплышева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Теплышев Иван Артемьевич
Смерть
Неизвестно