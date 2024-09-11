Теплышева Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплышева Анастасия Ивановна

Место рождения

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1773 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплышев Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Теплышев Иван Иванович

Отец ребёнка: Теплышев Иван Артемьевич

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Дочь: Теплышева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Теплышев Иван Артемьевич

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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