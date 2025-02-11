Серов Сергей Иванов 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Серов Сергей Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1816, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Серов Иван Сергеев1791 г.р.
Мать
Серова Устинья Иванова1793 г.р.
Супруги
Серова Домна Семёнова1818 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Серов Иван Сергеев

Мать: Серова Устинья Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Серова Домна Семёнова

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

126 Семья

Смерть
Неизвестно

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