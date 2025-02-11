Серов Сергей Иванов
мужской, родился 1816, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСеров Иван Сергеев1791 г.р.
МатьСерова Устинья Иванова1793 г.р.
Супруги
Серова Домна Семёнова1818 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Серов Иван Сергеев
Мать: Серова Устинья Иванова
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Серова Домна Семёнова
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно